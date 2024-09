Exorcismo das bruxas: este passeio assinala a primeira sexta-feira 13 do ano

Cada cultura tem as suas superstições e muitas são as teorias à volta do número 13. Tudo começou numa sexta-feira, a 13 de Outubro de 1307, quando os membros da Ordem dos Cavaleiros Templários foram acusados de heresia e sacrilégio à cruz. E nós herdámos o fardo do seu azar. Mas, caso não se deixe assustar assim tão facilmente, a Lynx Travel propõe antes celebrar a data com uma caminhada temática na primeira sexta-feira 13 deste ano, a 13 de Setembro.

A ideia é ficar a conhecer algumas das lendas e mitos da Serra de Sintra durante um percurso por um trilho estreito e muito escuro. A partida é no largo da antiga Feira de São Pedro de Sintra, a actual Praça D. Fernando II, e o destino é o miradouro de Santa Eufémia, a cerca de 470 metros de altitude, onde poderá ver uma das vistas mais bonitas sobre o concelho, desde Queluz até ao oceano. Pelo caminho, passará ainda por pontos de interesse como São Pedro de Penaferrim e o Palácio da Pena.

É recomendado, claro, que vá trajado a rigor, até porque, perto do final, terá direito a um espectáculo com o Padre Lucas, que se apresenta como “um famoso jesuíta exorcista” e promete realizar um “ritual de esconjuro”, também conhecido como “exorcismo das bruxas”.

Para participar, deve antes inscrever-se através de e-mail (lynxtravel11@gmail.com). A actividade custa 10€ para adultos e 5€ para crianças dos seis aos 12 anos, e o preço inclui acompanhamento, animação e ainda a oferta de uma bebida.

O que mais há para fazer na sexta-feira 13?

Se preferir, há muitas outras opções para assinalar a data. A Caminhando, por exemplo, também vai promover um passeio nocturno (8€/pessoa), mas a Monsanto, com paragem no Miradouro Keil do Amaral, nos Jardins de Montes Claros, no Parque Recreativo do Alvito, no Miradouro do Luneta dos Quartéis e no Parque de Merendas da Escarpa, por exemplo. Já se tiver crianças poderá aproveitar a hora do conto temática na Biblioteca Municipal de Cascais: a protagonista será a Bruxa Mimi, que convida os mais novos a fazer-lhe companhia entre as 18.00 e as 19.15. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição online.

Está ainda programada uma Noite dos Medos. A iniciativa é da Natu e da Xpand, que se juntaram para organizar uma caminhada imersiva (15€/pessoa) até ao Santuário da Peninha, na companhia dos guias Tânia Santos e Rui Trigo. São três horas e meia, das 21.00 às 00.30, numa distância de seis quilómetros e um desnível positivo de 170 metros. Entre as recomendações de material estão incluídas mantas, uma vez que o programa prevê dinâmicas de grupo com os participantes sentados no chão.

Se não fizer nada a 13 de Setembro, fique a saber que ainda tem uma segunda sexta-feira 13, em Dezembro.

