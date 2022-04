Exorcismo das bruxas: um passeio assombrado para fazer na sexta-feira 13

Se não é assustadiço e gosta de emoções fortes, vai gostar desta proposta do Lynx Travel para a primeira (e única) sexta-feira 13 deste ano. No dia 13 de Maio, a sugestão é para uma caminhada assombrada em Sintra.

O percurso, que é performativo, com actores e um storyteller, vai começar no palácio da Vila e seguir por um trilho muito escuro até ao recém-recuperado Palácio Biester. Segundo os organizadores, durante o caminho vai descobrir locais mágicos, ouvir os sons da noite e ficar a conhecer algumas das lendas e mitos da vila de Sintra. A noite termina com um ritual de esconjuro — uma recriação da tradição celta, com direito a padre e queimada.

E se quiser ir vestido a rigor, não hesite. Prepare a roupa escura, o chapéu de bico e a vassoura.

O encontro é às 21.30 nas escadinhas do palácio da vila. Para participar, deve antes inscrever-se, enviando um email para lynxtravel11@gmail.com com o comprovativo de pagamento, nome completo, BI/Cartão de Cidadão e data de nascimento (para efeitos de seguros). O pagamento — 10€ para adultos, 5€ para crianças dos 6 aos 12 — deve ser feito por transferência bancária.

