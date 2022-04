The Color Run regressa a Oeiras

Depois de dois anos de interrupção, The Color Run volta a pintar as ruas de Portugal, no dia 21 de Maio em Braga, no Parque da Rodovia, a 4 de Junho em Oeiras, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, e 23 de Julho em Gondomar, num local a confirmar. As regras mantêm-se: os participantes devem começar a corrida vestidos de branco, e cruzar a meta com um arco-íris nas suas roupas. Além da roupa branca, também deverão levar um acessório relacionado com o tema da edição que, este ano, é o amor.

Como manda a tradição, a cada quilómetro todos serão mergulhados numa nuvem de pós coloridos, e uma estação de espuma. Os pós utilizados são inofensivos, feitos de amido de milho com corante alimentar. Este ano, a grande novidade é um túnel colorido com uma animação surpresa.

E a festa não termina depois de receber a medalha dos 5 km. No fim da corrida haverá animação, música, dança e street food. Além disso, o cantor Filipe Gonçalves, speaker da The Color Run by Vinho Verde 2022, acompanhado por um DJ, animará toda a gente desde o início.

Na última edição antes da pandemia, o evento contou com cerca de 16.000 participantes, mas este ano a organização espera superar estes números.

Os bilhetes já estão à venda no site, e incluem o kit de participante, que traz um saco de corrida, uma t-shirt temática do Love Tour, um dorsal, um lenço, uma saqueta de cor, a medalha de participação e duas tatuagens removíveis. O kit pode (e deve) ser levantado até três dias antes do evento. O bilhete custa 20,90€, mas se reunir no mínimo quatro pessoas, fica a 19,90€ a cada uma. As crianças até aos dez anos não pagam, mas têm direito a um dorsal.

