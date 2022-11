Explore os jardins do Palácio Nacional de Queluz com esta app. E ganhe um prémio

A Parques de Sintra criou uma aplicação gratuita. O objectivo é explorar os Jardins do Palácio Nacional de Queluz ao mesmo tempo que se resolvem diferentes desafios. No final, poderá ganhar um prémio.

Chama-se Queluz Quest, é gratuita e convida-nos a descobrir os jardins do Palácio Nacional de Queluz através de vários desafios, que conduzem os visitantes de um para outro local à medida que se desbloqueiam os diferentes níveis. Basta aceder à aplicação online, que só funciona através de um dispositivo móvel, e escolher o percurso a fazer. Se conseguir chegar ao fim com medalhas suficientes, terá ainda direito a um prémio, a recolher na loja do Palácio.

Intimamente associado às vivências de três gerações da família real portuguesa e classificado como Monumento Nacional desde 1910, o Palácio Nacional de Queluz reflecte a evolução dos gostos e estilos nos séculos XVIII e XIX, passando pelo Barroco, o Rocaille e o Neoclássico. Ao seu redor, os jardins convidam a viajar até à época em que a corte ali organizava sumptuosas festas.

Em linha com com a aplicação estreada no ano passado, que nos convida a descobrir o Parque da Pena, a Queluz Quest permite explorar praticamente todos os recantos dos jardins do Palácio Nacional de Queluz num de dois percursos disponíveis. O mais curto tem cerca de 30 minutos e o mais longo, com cerca de uma hora, leva-nos também a conhecer alguns dos cavalos da Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do palácio e considerada Património Nacional.

E como é que se ganha o prémio final? Por cada desafio completo, obtém uma medalha. Com seis medalhas no percurso curto e oito no percurso longo, tem direito a levantar um brinde surpresa na loja do palácio. Começa sempre pelo acesso à ala poente do palácio, acrescentada ao plano inicial por Jean-Baptiste Robillion, em 1760.

Abertos de segunda a domingo, das 09.00 às 18.30, os jardins do Palácio Nacional de Queluz são acessíveis através da compra de um bilhete (8,50€-10€).

Palácio Nacional de Queluz e jardins. Seg-Dom 09.00-18.30. 8,50€-10€ (grátis até aos 6 anos).

+ Programação de Natal da Parques de Sintra alia cultura e natureza

+ Olhem quem voltou: as caixas 2por1 Deluxe da Time Out Lisboa