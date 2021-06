Exposição de Ricardo Bellino que junta pop art e cápsulas de café chega a Lisboa em Outubro

Ricardo Bellino vai expôr pela primeira vez na Europa, em Lisboa, a partir de Outubro. A obra em grande escala de Marilyn Monroe será a primeira a ser vista através da janela da Galeria Art Lounge, na Rua António Enes, no Saldanha. Ao olhar mais de perto, conseguirá perceber como a imagem pixelizada é composta por milhares de cápsulas de café Nespresso sobre uma tela de 180x180cm. É uma das onze obras reunidas na exposição que o artista brasileiro se prepara para trazer a Portugal. As peças, compostas por 2500 cápsulas de café cada uma, projectam o rosto de várias figuras da cultura pop, como John Lennon, Ray Charles, Oprah e até Barack Obama.

A ideia de criar arte com recurso a cápsulas de café surgiu enquanto Bellino tomava um café na loja Nespresso de Madison Avenue. É esta a história que o artista conta quando lhe perguntam como é que se lembrou de explorar a arte óptica desta forma, criando retratos a partir de ilusões ópticas que nos dão a impressão de movimento. “As cápsulas representam as cores ponto a ponto – de muito perto é uma miríade de formas coloridas perfeitamente alinhadas, mas se dermos um passo atrás, os rostos são perceptíveis e conseguimos imediatamente reconhecê-los", lê-se em comunicado.

Ricardo Bellino Retrato de Barack Obama, feito por Ricardo Bellino com cápsulas de café

Como é habitual nas suas exposições, esta também terá um cariz solidário. O artista está a preparar um leilão de uma peça surpresa. O valor angariado será doado à organização de solidariedade social Capiti, que se dedica a ajudar jovens carenciados e com problemas de desenvolvimento e comportamento. Espera-se que a peça possa alcançar ou ultrapassar o sucesso do rosto de JFK, leiloada por cerca de 28 mil euros a favor da Best Buddies International, uma associação que apoia pessoas com deficiência. Entre os coleccionadores do trabalho de Bellino, encontram-se personalidades como Paulo Coelho, Romero Britto e David Foster.

Empreendedor e artista, Ricardo Bellino foi sócio de John Casablancas em São Paulo, no Brasil, onde abriu a Elite Models responsável pelo lançamento de Giselle Bundchen e Adriana Lima. Com anos de experiência no mundo imobiliário brasileiro, também é autor do bestseller You Have Three Minutes.

Galeria Art Lounge, Rua António Enes, 9C (Saldanha). A partir de Outubro. Seg-Sex 10.30-19.30, Sáb 12.00-19.00.

