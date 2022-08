Exposição do fotógrafo Steve McCurry inaugura em Setembro na Cordoaria Nacional

Conhecido pelo retrato da menina afegã que revelou em 1984, Steve McCurry já deu a volta ao mundo em fotografia. À Cordoaria Nacional, chegam em Setembro mais de 100 imagens em grande formato, numa exposição intitulada ICONS que inaugura no dia 24 de Setembro e fica patente até Janeiro do próximo ano.

Com curadoria da italiana Biba Giacchetti, co-fundadora da agência Sudest57, a exposição irá apresentar algumas das imagens mais emblemáticas do fotógrafo norte-americano, entre elas o retrato que tirou à menina afegã Sharbat Gula, uma imagem que no ano seguinte fez capa da National Geographic. Em 2021, Sharbat – hoje com 50 anos – refugiou-se em Itália, após os talibãs tomarem o poder do Afeganistão.

©Steve McCurry Sharbat Gula, em 1984 (Paquistão)

Mas há outras histórias contadas pelas imagens que McCurry tirou ao longo de 40 anos de carreira, tendo recebido alguns prestigiados prémios na área da fotografia, como a Medalha de Ouro Robert Capa ou o National Press Photographers Award. No percurso desenhado para ICONS, os visitantes poderão viajar pelo Afeganistão, Índia, Sudeste Asiático, África, Cuba, Estados Unidos, Brasil ou Itália, tendo sempre como ponto de partida o elemento humano.

“Steve McCurry é um dos fotógrafos contemporâneos mais consagrados, bem como uma inspiração para muitas pessoas, especialmente para as gerações mais jovens, que vêem nas suas fotografias uma forma de interpretar o presente. Cada uma das suas imagens retrata um mundo complexo de experiências e emoções que ligam o espectador a diferentes realidades e formas de entender a vida”, lê-se na nota de imprensa enviada.

©Steve McCurry Taj Mahal e comboio, em 1983

Os bilhetes estarão à venda a partir das 12.00 de 10 de Agosto e já estão abertas as inscrições para uma fila de espera virtual que dá acesso exclusivo, disponível aqui. A exposição é feita em parceria com a produtora Sold Out e a plataforma Fever.

Cordoaria Nacional. Avenida da Índia. Seg-Dom 10.00-20.00. De 24 de Setembro a Janeiro 2023. Bilhetes: a partir de 10€

