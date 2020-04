Fábrica Braço de Prata ajuda artistas da casa com menu ao domicílio

O grande centro cultural de Marvila fechou a 12 de Março na sequência da pandemia provocado pelo Covid-19, mas agora abre as portas da cozinha para criar um serviço de take-away que inclui um menu especial.

Foram dezenas os concertos adiados com o encerramento temporário da Fábrica Braço de Prata (FBP), sem contar com o cancelamento de vários laboratórios de performance, lançamentos de livros e centenas de aulas da Escola de Música. Os bares e o restaurante da casa também tiveram de encerrar, mas o prolongamento do Estado de Emergência ditou o seu renascimento, embora em regime de take-away e entrega em casa, em funcionamento entre as 12.00 e as 22.00. As entregas que podem ser solicitadas via Uber Eats.

A grande novidade do novo menu é a opção Escolha do Artista FBP (7,5€, com direito a sobremesa), um prato que muda todas as semanas e cuja receita é fornecida por um dos artistas que costuma subir aos palcos da FBP. Sílvia Rebelo, gerente do espaço, explica que 10% da receita angariada pela venda deste menu “será revertida para o nosso convidado especial, que, mesmo estando impedido de subir a palco, continuará a abrilhantar as nossas vidas”.

A ementa inclui bagettes recheadas, petiscos, saladas, risottos, hambúrgueres, acompanhamentos e sobremesas e pode ser consultada no site oficial. A Escolha do Artista FBP será também divulgada semanalmente no Facebook e no Instagram e os pedidos estão abertos através do telefone 96 859 9969.

+ Ó Galeria entrega as chaves aos ilustradores para takeover das redes sociais

+ App "Posso Ir?" diz-nos se há fila à porta do supermercado