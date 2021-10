Fábrica Braço de Prata organiza evento literário, entre o som e a palavra

O mundo do livro vai estar em destaque no Braço das Artes, um encontro na Fábrica Braço de Prata que promete juntar as palavras aos sons entre 29 e 31 de Outubro.

A Fábrica Braço de Prata é um dos grandes pólos culturais de Lisboa e este fim-de-semana dá mais uma mão, perdão, um braço inteiro às artes. Conversas, uma feira do livro e vários concertos fazem parte de um programa bem recheado que pode ser acompanhado por bebidas e petiscos da casa.

O Braço das Artes tem como mote as quatro décadas de vida literária de Luísa Costa Gomes, que vai marcar presença na Fábrica Braço de Prata no primeiro dia, 29 de Outubro, pelas 18.30, numa conversa com o actor Paulo Matos e Abel Barros Baptista, ensaísta e dramaturgo. É apenas a primeira de muitas conversas planeadas para este evento, moderadas pelo jornalista João Morales e pelo filósofo Nuno Nabais, fundador da Fábrica Braço de Prata. Como “Retidos para averiguações: registos do confinamento”, uma conversa entre o ilustrador Nuno Saraiva, o médico Miguel Oliveira da Silva e o historiador Paulo Guinote, marcada para as 19.00 de 30 de Outubro.

Na agenda do Braço das Artes também encontra uma feira do livro que conta com a presença de editoras como a Snob, Tigre de Papel ou Urutau e ainda concertos com diferentes sensibilidades. Destaque para um recital do pianista Júlio Resende (músico que dois dias depois também vai evocar Chet Baker no mesmo palco) no dia 29, às 21.30, ou para um recital dedicado a canções populares de Ravel e Falla, interpretado por Laura Alves (voz) e Filipe Gaio Pereira (piano), no dia 30, às 21.30.

A entrada é livre e a programação completa está disponível em www.bracodeprata.com.

Rua Fábrica de Material de Guerra, 1 (Marvila). Sex-Dom. Entrada livre.

