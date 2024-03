Fábrica de Unicórnios é distinguida pelo ‘Financial Times’

Centro lisboeta ficou no 10.º lugar entre os 125 melhores hubs europeus para startups. Mas Braga supera a capital com o sétimo lugar.

A Startup Lisboa – Unicorn Factory foi considerada um dos melhores centros de incubação de startups da Europa pelo reputado jornal britânico Financial Times. O ranking Europe’s Leading Start-Up Hubs 2024, desenvolvido em colaboração com a empresa Statista, foi publicado esta quinta-feira, 14 de Março, e distingue também a Startup Braga, atribuindo-lhe o sétimo lugar da classificação, que envolve 125 entidades dedicadas à inovação. No primeiro lugar ficou o centro UnternehmerTUM, em Munique, na Alemanha.

Em reacção à notícia, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sublinha o "valor para a cidade" gerado pela Fábrica de Unicórnios, a funcionar no Hub Criativo do Beato desde 2022. "Cria emprego, dá oportunidades aos jovens e ajuda-os a ter condições para viver melhor em Lisboa", declara o autarca em comunicado, sobre o projecto que foi uma das bandeiras da sua campanha política. O espaço abriu para dar lugar a programas de inovação, inaugurando o primeiro programa de scaleups em Portugal, com o objectivo de acelerar o crescimento do ecossistema empresarial de Lisboa (e não só).

No 75.º lugar da lista do Financial Times ficou mais um projecto lisboeta, a Casa do Impacto, iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a única startup do ranking exclusivamente dedicada a questões sociais e ambientais. Ainda em Lisboa, destacaram-se o programa Building Global Innovators, no 25.º lugar, e a Beta-i, na penúltima posição da lista. O Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, ocupa a 44.ª posição do ranking. No global, Portugal posiciona-se no sexto lugar do Europe’s Leading Start-Up Hubs 2024.

+ Open House regressa em Maio e quer levá-lo para debaixo da terra

+ Esta rua de Lisboa é oficialmente uma das mais cool do mundo