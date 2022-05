Família de patos desfila pela Baixa de Lisboa. Veja o vídeo

Esta quinta-feira, pelas 11.00, uma pata acompanhada por oito crias descia a Rua das Portas de Santo Antão, em direcção ao Rossio. A Time Out parou as para tentar ajudar.

©Time Out

Há muitos jardins da cidade que são também a casa de diversos animais, das galinhas aos patos. É o caso do Campo Mártires da Pátria, muito provavelmente o local de onde partiu uma família de patos, que andava claramente perdida pela baixa de Lisboa.

Junto ao Coliseu, alguns transeuntes fotografavam a situação, mas foi junto ao Largo de São Domingos que os animais encontraram ajuda oficial. Aí estava um agente da Polícia Municipal de Lisboa que impediu que os patos avançassem até ao Rossio. Com a ajuda de alguns trabalhadores do Teatro Nacional D. Maria II, conseguiu que os animais entrassem pela lateral do edifício, onde estariam em segurança até que a situação se resolvesse.

A Time Out ligou para a Casa dos Animais de Lisboa, onde explicaram que este tipo de situações é resolvida pelo CRAS – Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, localizado em Monsanto, para onde ligámos de seguida. Ninguém atendeu e não voltámos a insistir, porque além do agente municipal já se estar a preparar para levar os animais para o Campo Mártires da Pátria, apareceu uma ajuda preciosa: dois funcionários da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior estavam no local e ofereceram-se para transportar os animais para o grande jardim de Arroios.

©Time Out

Só faltava uma caixa que permitisse uma viagem mais tranquila à família de duas patas. Os funcionários do teatro conseguiram a transportadora perfeita e, com cuidado, todos ajudaram a colocar os animais dentro da caixa que os levaria, finalmente, para casa.

