Fashion Clinic chega ao JNcQUOI Asia e leva a casa às costas

A Fashion Clinic não quer que falte nada a este Natal e, durante as semanas que compõem a quadra, complementa a oferta de moda com uma selecção de marcas dedicadas à casa. A loja temporária está montada no JNcQUOI Asia e reúne uma série de etiquetas de luxo – se não for para os bolsos mais abastados, ao menos que sirva para cometer a extravagância do ano.

Dos serviços de mesa aos têxteis, sem esquecer a cutelaria e a decoração, esta pop-up de Natal junta marcas já bem conhecidas de quem segue religiosamente a loja do grupo Amorim Luxury. É o caso dos candeeiros da britânica Cressida Bell ou da espanhola Cerâmicas Ortiz. All’Origine, Libeco, Reflections Copenhagen, Popolo, Casa Lopez, ONNO e Maison Sarah Lavoine são outras das marcas que se juntam a esta generosa montra de Natal.

© Helena Duque

Há ainda marcas conhecidas pelas peças de decoração, mas também pelas velas e fragrâncias para a casa. Entre elas, Les Ottomans, La Double J, Richard Ginori, Assouline, Sabre Paris, Ann Von Lipa, Bitossi, Kaymet e CapDeco. A pensar já em quem gosta de fazer compras à última da hora (seja presentes ou para pôr a mesa), a loja fica de portas abertas até ao dia 24 de Dezembro.

Avenida da Liberdade, 144. Seg-Sáb 10.00-22.00, Dom 12.00-20.00

