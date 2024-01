Fauchon abre primeiro hotel em Portugal

Fundada em 1886, a Fauchon é uma marcas de referência no que toca à gastronomia gourmet. Detentora de restaurantes, cafés, lojas e pontos de venda em vários países, integra também, desde 2018, hotéis. A cadeia de hotéis boutique de luxo está já em Paris e Kyoto e tem planos para chegar a Riade, na Arábia Saudita, em 2026. E agora, também procura um lugar para assentar em Portugal.

Ainda não se sabe onde irá abrir, mas será entre 2026 e 2027. Sabemos também que este primeiro hotel em Portugal iniciará a expansão da Fauchon Hospitality na Europa e que o projecto será concebido em parceria com a empresa portuguesa Unlock Boutique Hotels, que detém 21 hotéis por todo o país.

“A razão pela qual nós nos associámos à Fauchon e a Fauchon a nós é porque temos no nosso DNA a mesma palavra: boutique. Não há mais boutique do que a Fauchon e não há outra marca no mundo que faz o que faz a Fauchon”, afirmou o fundador e CEO da Unlock, Miguel Velez, na apresentação do novo projecto, na passada quarta-feira, dia 17 de Janeiro, no Hotel da Estrela.

Até 2030, a Fauchon planeia abrir 20 hotéis boutique de luxo em todo o mundo. Tal como acontece no Fauchon L’Hôtel Paris e no Fauchon L’Hôtel Kyoto, as novidades seguem a mesma linha, que prioriza uma experiência luxuosa, aliada a uma oferta distinta de serviços privados. A ideia de gourmet, ligada à gastronomia e pastelaria francesa, também nunca é esquecida. Por outro lado, a concepção de cada hotel é adaptada à região onde este é estabelecido de forma a que a identidade da cidade se reflita no espaço.

“Nós, franceses, temos uma ligação a Portugal, com a gastronomia, proximidade e História, e agora é a altura de ter um hotel em Portugal”, sublinha Jacques-Olivier Chauvin, presidente e CEO da Fauchon Hospitality. Apesar de Lisboa e o Porto serem duas das opções em cima da mesa, ainda não há um local escolhido para acolher o novo hotel. Segundo o presidente da cadeia de hotelaria, poderá ir em diferentes direções. Se for urbano, pensa-se naturalmente nas duas principais cidades do país, mas também poderá vir a ser no litoral ou no campo. A região do Douro também é uma possibilidade. Estas questões estão directamente ligadas à edificação do próprio hotel, quer este seja construído de raíz ou seja fruto da requalificação de um edifício já existente. Qualquer uma destas opções é válida.

Uma coisa é certa, a Fauchon já não se resume apenas a chocolates e champagne. Quer dar a experimentar momentos que evocam a elegância da marca, um pouco por todo o mundo. Em Portugal, dá o primeiro passo para uma expansão europeia que, não tarda, levará a Fauchon a outras latitudes.

