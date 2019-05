Fazer anos no mesmo dia do Jardim Zoológico vale entrada grátis

O Jardim Zoológico está prestes a celebrar 135 anos de história. A festa está marcada para esta terça-feira, 28 de Maio, e, para quem sopra as velas na mesma data, a entrada é grátis. Se não for o caso, a romaria vale a pena na mesma: o programa contempla visitas guiadas e muitas ofertas, incluindo o sorteio de uma viagem à Madeira.

Sabia que a primeira inseminação artificial em tigres-da-sibéria com sucesso na Europa foi feita pelo Jardim Zoológico de Lisboa, em parceria com a Estação Zootécnica Nacional? Pode descobrir esta curiosidade e muitas mais esta terça-feira, 28 de Maio, dia em que o Zoo assinala os seus 135 anos. As surpresas vão começar logo nas bilheteiras. Para comemorar o aniversário, o parque de Sete Rios vai receber todos os visitantes com uma oferta comemorativa e oferece também a entrada a quem fizer anos no mesmo dia, mediante a apresentação do cartão de cidadão.

Ao longo do dia, terá ainda a oportunidade de explorar o jardim, ver os golfinhos de perto, visitar os bastidores e até de ganhar prémios, como bilhetes duplos para uma nova visita, inscrições para um workshop ou o apadrinhamento de um animal sem ter de abrir os cordões à bolsa. Mas os presentes não vão ser apenas para os visitantes. Vai haver outras espécies a “soprar as velas”, em horários anunciados na agenda à entrada.

Após a apresentação da Baía dos Golfinhos, às 11.45 e às 15.45, poderá viajar no tempo com os guias do Jardim Zoológico e conhecer um pouco mais sobre a sua história, como o facto de aí habitarem espécies já extintas na natureza, bem como sobre os diferentes programas de conservação levados a cabo pelo parque.

Para o visitante número 100, fica ainda um aviso: o Grupo Pestana oferece-lhe uma estadia num hotel à sua escolha, em Portugal Continental. Se estiver mais atrás na fila, pode ser que seja o visitante número 135. Neste caso, está reservado um prémio ainda maior. O Jardim Zoológico vai oferecer uma viagem para duas pessoas à Madeira, via TAP, para uma aventura pela floresta Laurissilva, um coberto vegetal com cerca de 20 milhões de anos, com espécies endémicas da flora e fauna locais.

