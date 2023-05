Federico tem nova carta de cocktails. E todos levam vinho

O hotel do Palácio Ludovice, no Miradouro de São Pedro de Alcântara, tem agora oito novos cocktails de assinatura preparados com vinho português.

A ligação ao vinho – sempre português – é um traço do hotel do Palácio Ludovice, aberto no ano passado no Miradouro de São Pedro de Alcântara, e do seu restaurante Federico, que se dedica à cozinha portuguesa. Há inúmeras actividades para enófilos, como provas diárias, tratamentos de vinoterapia e, claro, uma carta bem recheada que agora também se estende aos cocktails.

Arlei Lima Here comes the wine

Desde Abril que o bar do Federico serve cocktails de assinatura onde o vinho é a estrela. “Há poucos cocktails feitos com vinho. Como esta é uma wine experience queríamos realçar o vinho”, diz o barman Daniel Ribeiro, ainda que as criações sejam de Daniel Palma, o chef de bar. As oito bebidas vêm acompanhadas de uma boa dose de humor, já que todos os nomes são brincadeiras com músicas intemporais.

Veja-se o here comes the wine (12€), uma referência aos The Beatles, um cocktail fresco preparado com vinho verde, limão, manjericão e mel; o how deep is your wine (14€), a piscar o olho aos Bee Gees, com um perfil intenso, com vinho tinto gaseificado, sumo de limão, hortelã e Bulleit Bourbon, uma espécie de whiskey sour; o smells like wine spirit (14€), uma homenagem aos Nirvana, um cocktail cor-de-rosa, com vinho rosé, Passoa, sumo de limão e orgeat; ou o doce e fumado i will always love wine (12€), uma alusão ao êxito de Whitney Houston, com moscatel, mezcal e xarope de ananás e lima.

Arlei Lima Esplanada do Federico

Outra novidade do Federico é a esplanada, aberta há muito poucos dias nas traseiras do hotel. “A ideia existe desde a abertura do hotel, mas com a abertura propriamente dita e variadíssimas situações a desenvolver, a ideia foi ficando para trás”, conta Teresa Abreu, a directora de marketing. A esplanada, com 22 lugares, tem uma carta própria de petiscos, entre eles pica-pau de novilho (15€) e camarão ao alho (15€), para acompanhar com vinhos, claro, ou então com cocktails de assinatura, que apesar de estarem mais alocados ao bar, também podem ser servidos ao ar livre.

Rua do Diário de Notícias 150 (Bairro Alto). 21 151 3850. Seg-Dom 11.00-20.00

