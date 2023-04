No teatro São Luiz, o Fauna & Flora reinventa-se para também servir jantares

No Chiado, para acompanhar as necessidades do teatro municipal, o Fauna & Flora esticou o horário habitual de funcionamento e estreou uma carta só disponível a partir das 19.00 com pratos que não existem em mais nenhuma casa da marca.

É ao brunch que mais se associa, e também aos pequenos-almoços, almoços e lanches, mas no Chiado o Fauna & Flora ganhou uma nova vida, estreando-se a abrir até tarde e com uma carta para o jantar. Era uma das condições do espaço, onde antes morou o Mini Bar de José Avillez, em pleno São Luiz Teatro Municipal.

Como acontece nas outras casas – Anjos, Santos e Estoril –, também neste Fauna & Flora o espaço é luminoso e decorado com plantas, o que é especialmente surpreendente aqui, tendo em conta que no Mini Bar o interior era todo muito fechado (fazia parte do conceito). Agora, até se recuperou a porta na sala de dentro que dá acesso directo ao teatro e que Joana Faria, uma das sócias, explica que se pode abrir sempre que se achar fazer sentido. “Gostamos muito desta ideia de estar aqui com o São Luiz, achamos o sítio incrível”, diz, destacando “a proximidade de um foco cultural com uma programação tão dinâmica”.

Arlei Lima

A oportunidade do Chiado surgiu quando souberam que tinha aberto um concurso para a concessão do espaço. Não fazia parte dos planos, mas o desafio tornou-se irrecusável. “Temos aberto mediante as coisas que nos aparecem, nunca fomos à procura de espaços para fazer nada, estamos sempre bem como estamos e depois de repente há um desafio”, conta, admitindo que a localização foi talvez o que mais chamou a atenção e não é por ser no Chiado, mas por não ser num sítio óbvio. “Esta é uma rua parada, às vezes estão milhares de pessoas ali e aqui não está ninguém”, aponta Joana. “Gostamos deste desafio ao contrário, tornar as coisas um bocadinho mais difíceis, temos esse amor pelo abismo, queremos perceber até que ponto conseguimos trazer as pessoas para aqui.”

Arlei Lima

A avaliar pela casa composta, o repto tem corrido bem, dos dois lados. Até porque os jantares são um caminho que ainda não tinham trilhado. “Foi um desafio, fazia parte das condições de ficarmos com o sítio. Nos outros sempre nos resguardámos, mas porque não? Fizemos aqui umas criações para a noite que vêm na continuidade daquilo que temos de dia, não é outro restaurante, é uma continuação”, garante Joana, explicando que a nova carta só fica disponível a partir das 19.00 com pratos que não existem em mais nenhum dos outros Fauna & Flora. É o caso da pizza naan de salame picante (7€), do hambúrguer de novilho maturado (14€) ou até de um robalo braseado com puré de tupinambur e batata doce (16€).

Arlei Lima Hambúrguer de novilho maturado

“Estamos sempre a tentar criar, sempre a inventar porque não podemos viver só com o que temos para o dia”, afirma a responsável, acrescentando que mais difícil do que criar uma carta para o jantar, foi ter de escolher o que ficava e o que saía.

Arlei Lima Cocktail "Summertime" (12€), com gin, aperol, St. Germain e lima

A carta de cocktails também está mais composta, pensada para os finais de tarde que se podem prolongar noite dentro, especialmente na esplanada do quiosque, pertencente ao restaurante e que serve como apoio ao serviço.

António Maria Cardoso 58 (Chiado). 927 595 438. Seg 09.00-19.00, Ter-Dom 09.00-00.00

