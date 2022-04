Feira de arte contemporânea JustLX regressa em Maio

A congénere lisboeta da feira JUSTMAD acontece no Centro de Congressos de Lisboa, em Belém, de 19 a 22 de Maio.

À terceira edição, a feira de arte contemporânea JustLX muda-se para o Centro de Congressos de Lisboa, em Belém, depois de duas edições adiadas pela pandemia. O evento, que reúne galerias de várias partes do mundo, acontece de 19 a 22 de Maio.

"Trata-se de um evento especial com uma importante aposta em novas galerias e artistas contemporâneos, e que acompanha um projecto coerente em que a sustentabilidade, a ecologia e o feminismo continuam a ser os eixos imprescindíveis da programação", lê-se no comunicado enviado às redacções. Entre as participações portuguesas estão a galeria Brisa, a galeria São Mamede, a Perve Galeria ou a MadMarvila. Os bilhetes diários já estão à venda e custam 11€.

A terceira edição da feira JustLX esteve agendada para Maio de 2020, mas acabaria por ser atrasada para Setembro desse ano. Ainda chegou a ser adiada para 2021, mas a data voltaria a não ser cumprida. A edição deste ano acontece agora com a direcção artística de Semíramis González e Óscar García, dupla que também dirige a feira JUSTMAD, em Madrid. Esta é a primeira vez que a JustLX acontece no Centro de Congressos de Lisboa – a última edição aconteceu em Maio de 2019 no Museu da Carris.

A JustLX é organizada pela Art Fairs, uma empresa espanhola que organiza as feiras Madridfoto (Feira Internacional de Fotografia), JUSTMAD (Feira Internacional de Arte Emergente), JUSTMAD MIA (Feira Internacional de Arte Emergente de Miami) e Summa (Feira Internacional de Arte Contemporânea).

