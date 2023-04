Feira de Arte e Antiguidades ocupa Cordoaria Nacional com 32 expositores

Faz exactamente 20 anos que aconteceu a primeira edição. Passadas duas décadas, a LAFF (The Lisbon Art and Antiques Fair) regressa à Cordoaria Nacional, entre os dias 5 a 18 de Maio.

Organizada pela APA – Associação Portuguesa dos Antiquários, a 20.ª edição conta com 32 expositores, que trazem uma oferta de antiguidades, joalharia e design, além de galerias de arte moderna e contemporânea, nacionais e internacionais. Uma viagem no tempo que começa com peças que remontam à Antiguidade Clássica, passando pelos períodos renascentistas, os séculos XVII e XVIII, até à pintura e escultura contemporâneas, ao mobiliário e ao design.

Entre os expositores com presença garantida nesta 20.ª edição contam-se a D'Orey Azulejos e Antiguidades, a Galeria Bessa Pereira, a Objectismo, a PAB / Aguardo-Branco e a São Roque Antiguidades e Galeria de Arte.

Mas nem só de arte é feito o evento. As provas de vinhos também estão incluídas na programação e acontecem durante os nove dias da Feira, sempre às 19.30. Directamente da Região Demarcada dos Vinhos do Dão, a Quinta da Fata também se encarrega dos cocktails. Os visitantes podem, ainda, participar em visitas guiadas, concertos e lançamentos de livros e revistas.

As Conversas sobre Arte já são habituais. Este ano, a conversa abre caminho para debates e reflexões sobre os 30 anos que separam o início da APA e os dias de hoje. Também há espaço para dialogar sobre questões relacionadas com o antiquariato e a arte contemporânea portuguesa, com moderação da jornalista Maria João Seixas. As Conversas sobre Arte acontecem de 8 a 12 de Maio, das 18:30 às 20:00.

Após uma colaboração no último ano, a organização da LAAF volta a juntar-se com à Oitoemponto, responsável pelo projecto cenográfico do espaço.

Avenida da Índia (Belém). 5-6 Mai 15.00-23.00, 7-13 Mai 15.00-21.00. 15€-50€

Texto editado por Mauro Gonçalves

+83 galerias de 22 países: ARCOlisboa terá maior edição de sempre

+Festival Política: cinema, música e conversas sobre a Pós-Democracia