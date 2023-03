Feira do Livro de BD ocupa Museu Bordalo Pinheiro durante dois dias

No próximo fim-de-semana, o Museu Bordalo Pinheiro recebe a Feira do Livro de BD. O programa inclui exposições, conversas e comes e bebes.

Feira do Livro no Museu Bordalo Pinheiro

É já no próximo fim-de-semana, dias 18 e 19 de Março, que a Feira do Livro de BD regressa ao Museu Bordalo Pinheiro. O programa estende-se das 11.00 às 18.00, com a apresentação de quatro novas exposições, duas delas dedicadas à história da banda desenhada em Portugal, oficinas de BD e caricatura, apresentações e claro, comes e bebes.

Logo no primeiro dia, às 13.00, haverá uma sessão de caricaturas com o cartoonista e caricaturista Pedro Ribeiro Ferreira. A actividade é de entrada livre, mas tem de perder a timidez e deixar-se caricaturar. Às 14.30, Tiago Cruz vai orientar a Oficina de Banda Desenhada, também com acesso gratuito. Para participar no evento é necessário uma inscrição prévia.

Pelas 15.00, são inauguradas as exposições temporárias "BD Portuguesa e Fora do Quadrado" e "Bordalo e as origens da BD em Portugal", que ficam patentes até 18 de Junho.

O segundo e último dia da feira arranca às 14.00 com a inauguração de duas exposições que se prolongam apenas por uma semana. "Vivó Fanzine!" é o nome atribuído à coletânea de trabalhos realizados no curso de BD do museu, e "VÍRUS", com desenhos do ilustrador André Ruivo. Como forma de assinalar os três anos do primeiro estado de emergência e confinamento em Portugal, juntam-se à conversa Graça Freitas, antiga Diretora-geral da Saúde, o designer Jorge Silva e o próprio autor das obras, André Ruivo.

Logo a seguir, às 16.00, o Museu Bordalo Pinheiro recebe a apresentação do livro Quase Todo o Bordalo, de Isabel Castanheira. O evento vai contar com a participação da autora, do designer Jorge Silva e da editora Isabel Amaral (Arranha Céus).

Campo Grande, 382. Sáb-Dom 11.00-18.00. Entrada Livre

