Feira Feita chega a Arroios com o trabalho de 50 artesãos locais

Depois de três anos passados online, a Feira Feita está de volta com o melhor que se faz em Lisboa. Acontece, pela primeira vez, no Mercado de Arroios, nos dias 18 e 19 de Março.

Foram três anos sem pôr a vista nestas bancas, habitualmente montadas no Mercado de Santa Clara. Agora, a Feira Feita regressa às edições físicas para pôr um ponto final (e definitivo) nos tempos de pandemia. A quarta edição acontece já nos dias 18 e 19 de Março e, pela primeira vez, instala-se no Mercado de Arroios.

Os artesãos lisboetas são as grandes estrelas em cartão. São 50 e, entre eles, encontram-se as peças de cerâmica da I'm Not Messy I'm Creative, o estacionário da Casa d'Amendoeira, a ilustração de Henriette Arcelin, os têxteis da Distinto, as jóias de Joana Mota Capitão ou as edições da Triciclo. Desta montra faz também parte a FICA Oficina Criativa, entidade organizadora da feira, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa.

Além das compras, esta edição da Feira Feita reserva-lhe outros pontos de interesse, nomeadamente os workshops que desafiam os visitantes a pôr as mãos na massa. Além da meia centena de autores que marcam presença, são 13 os locais onde é possível executar algum tipo de manualidade, da cerâmica à marcenaria, da impressão manual à costura, passando pela encadernação e tapeçaria.

Tem dois dias para visitar o regresso desta mostra lisboeta, que durante a pandemia abriu a sua plataforma digital a projectos da Grande Lisboa. No sábado, dia 18, vai poder ver os artesãos a tomar conta das bancas do mercado, lado a lado com os vendedores habituais.

Rua Ângela Pinto, 40D (Arroios). Sáb-Dom (18-19 Mar) 11.00-18.00. Entrada livre

