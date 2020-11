Feitoria encerrado temporariamente até ao final de Novembro

O Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin, do Altis de Belém, vai encerrar temporariamente até 30 de Novembro. O anúncio foi feito esta segunda-feira, num post no Instagram, com a promessa “de voltar muito em breve”.

Na publicação na rede social, o restaurante chefiado por João Rodrigues, que está encerrado a partir desta terça-feira, justifica a decisão tendo em conta o “agravamento das medidas tomadas no estado de emergência e da situação de alerta global provocada pela pandemia de Covid-19”. Fica ainda em aberto a possibilidade de “reavaliar a data de abertura”, de acordo com a evolução da situação.

João Rodrigues lançou no final de Março o seu Matéria, um projecto sem fins lucrativos que pretende promover e dar a conhecer os produtores nacionais que exercem boas práticas agrícolas e de produção animal “em respeito pela natureza e meio ambiente, enquanto elementos fundamentais da cultura portuguesa”. É uma ferramenta relacionada com gastronomia, que se compromete a dar a conhecer o outro lado, mapeando os produtores e contando as suas histórias.

+ Os melhores restaurantes de Lisboa

+ Time Out Market Lisboa encerrado temporariamente