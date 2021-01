Feitoria, Prado e O Velho Eurico são os vencedores dos prémios Mesa Marcada

Este ano, a cerimónia de entrega dos prémios Mesa Marcada foi transmitida online, a partir do Brasil, onde se encontra Miguel Pires, um dos fundadores, juntamente com Duarte Galvão, do blogue dedicado à gastronomia. João Rodrigues e o seu Feitoria venceram pela quinta vez consecutiva a categoria de chef e restaurante mais votados. Mas no segundo lugar de ambas as listas há uma novidade: o Prado, de António Galapito. A finalizar o pódio da lista de chefs e de restaurantes mais votados no site figura o Ocean, do austríaco Hans Neur.

Digno de nota é também a subida de dez lugares,para a quarta posição, do Essencial de André Lança Cordeiro (o chef ocupa a quinta posição na lista dos melhores chefs). O prémio "Mesa Diária", que distingue um restaurante com qualidade e preços acessíveis, foi entregue ao restaurante O Velho Eurico, na Mouraria. Em virtude do ano extraordinário que foi 2020, o Mesa Marcada criou um novo prémio de take-away, entregue a André Lança Cordeiro (Essencial).

O prémio especial de carreira foi atribuído a Vítor Sobral, enquanto que o de produtor/fornecedor foi endereçado a Adolfo Henriques, produtor do conhecido queijo chevre da Granja dos Moinhos. Em matéria de sustentabilidade, o galardão foi entregue ao restaurante Herdade do Esporão. A completar o top cinco de restaurantes está o Euskalduna, de Vasco Coelho Santos (quarto lugar na lista de chefs). Outra novidade foi a entrada para o nono lugar do Arkhe, restaurante vegetariano de João Ricardo Alves.

Consulte a lista completa de vencedores:

Prémios Mesa Marcada

Feitoria – Lisboa

Prado – Lisboa

Ocean – Porches (Armação de Pêra)

Essencial – Lisboa

Euskalduna – Porto

Belcanto – Lisboa

Fifty Seconds – Lisboa

Loco – Lisboa

Arkhe – Lisboa

The Yeatman – Vila Nova de Gaia

Top 10 Chefes 2020

João Rodrigues – Feitoria/Altis Belém

António Galapito – Prado

Hans Neuner – Ocean

Vasco Coelho Santos – Euskalduna

André Lança Cordeiro – Essencial

José Avillez – Belcanto

Alexandre Silva – Loco

Filipe Carvalho – Fifty Seconds

Henrique Sá Pessoa – Alma

Vincent Farges – Epur

Prémios Especiais 2020

Prémio César Castro Mesa Diária: O Velho Eurico

Prémio Bom Sucesso Take-Away: Essencial

Prémio Maria José Macedo – Produtor/Fornecedor do Ano: Adolfo Henriques/Granja dos Moinhos

Prémio Especial Carreira Cutipol: Vítor Sobral

Prémio Especial Sustentabilidade Studioneves: Restaurante Herdade do Esporão

Prémio Especial Estrela Damm Destaque do Ano: Arkhe

Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano: Cura

Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano: Marlene Vieira (Zunzum Gastrobar)

Prémio Especial Chefe de Pastelaria do Ano: Américo Santos (Belcanto)

Prémio Especial S. Pellegrino/Aqua Panna Escanção do Ano: Marc Pinto (Fifty Seconds)

Prémio Especial Quinta dos Carvalhais Serviço de Sala do Ano: Ocean

