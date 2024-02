Fenómeno da BD e da Netflix, ‘Heartstopper’ vai ter pop-up na Amadora

A programação inclui visitas a uma réplica do quarto de Charlie Spring e um quiz para aspirantes a membros do Gangue de Paris.

Se não faz ideia do que estamos a falar, deixe-nos recapitular. Estávamos em 2021 quando a Cultura Editora lançou em Portugal a série de banda desenhada Heartstopper, que conta a história de Charlie Spring, um estudante do ensino secundário, abertamente gay, numa escola só para rapazes, que forma uma amizade improvável e eventualmente se apaixona por Nick, um atleta popular, gentil e aparentemente heterossexual. Foi exactamente um ano antes do fenómeno literário contaminar também o pequeno ecrã, com a estreia de uma série original da Netflix, protagonizada por Joe Locke e Kit Connor. A terceira temporada deverá estrear ainda este ano, mas até lá a editora portuguesa tem um desafio para leitores e espectadores: matar saudades das personagens através de uma pop-up experience.

Entre 9 e 25 de Fevereiro, de sexta-feira a domingo, das 14.30 às 18.30, o centro comercial Ubbo, na Amadora, é palco de um evento temático, totalmente inspirado em Heartstopper. Além de actividades fixas, inclusive visitas livres a uma réplica do quarto de Charlie Spring, onde será possível tirar fotografias para as redes sociais, a programação conta com propostas especiais a cada fim-de-semana: de 9 a 11, haverá um quiosque com um quiz interactivo; de 16 a 18, uma photobooth com partilha de fotografias digitais; e de 23 a 25, haverá uma nail artist, para fazer pequenos apontamentos nas unhas de quem por lá passar.

“Andamos há meses com esta bomba escondida”, partilhou a editora nas suas páginas de Facebook e Instagram, numa publicação em que também anunciam descontos em livros e merchandise. Mas não só. Está ainda prevista uma tarde de festa no último dia, 25 de Fevereiro, com DJ a animar os fãs das 16.00 às 17.00.

Centro Comercial Ubbo, Amadora. 9-25 Fev, Sex-Dom 14.30-18.30. Entrada livre

+ Alice Oseman: “Demorei a perceber quem sou e o que quero do mundo”

+ É fã de BD? Em Lisboa, estas são as melhores lojas da especialidade