Festa da Ilustração regressa a Setúbal com feira, exposições e cinema de animação

A 7.ª edição da Festa de Ilustração de Setúbal deve arrancar em Outubro, em data ainda por anunciar. A programação volta a contemplar uma feira gráfica, dezenas de exposições e várias actividades paralelas, desde um ciclo de filmes de animação até concertos, workshops e visitas guiadas. Este ano, o convidado estrangeiro é Pierre Pratt, que começou por ser autor de banda-desenhada nos anos 80 e agora assina já cerca de 50 álbuns ilustrados para crianças.

A programação completa ainda não foi divulgada, mas já são conhecidos alguns destaques. A ilustradora portuguesa Marta Madureira, co-fundadora da editora Tcharan, será a responsável pela nova imagem da festa e terá exposição individual na galeria da Casa da Cultura. Como é habitual, será também feita uma homenagem a dois artistas veteranos: o premiado Pierre Pratt e João Carlos Celestino Gomes – o médico, que deu livre expressão às suas qualidades de pintor e ilustrador, e está representado em colecções públicas e privadas.

Entre as exposições previstas, destacam-se duas, que vão poder ser vistas na Gráfica – Centro de Criação Artística: “Ilustradores Portugueses”, com a apresentação de centenas de trabalhos enviados por inúmeros ilustradores de relevo nacional, e “Ver ao Perto”, que pretende mostrar ilustradores dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra. Ainda na Gráfica, decorrerá a feira da festa, com vários profissionais do design e um programa de actividades para toda a família.

Esta edição contará ainda com exposições de ilustradores como José Brandão, André Ruivo, António Jorge Gonçalves, Vasco, Zé Nova e alunos de escolas superiores de artes. Para mais informações, deverá ficar atento à página de Facebook da iniciativa.

