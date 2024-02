Festa em praia da Costa da Caparica começa com raclette à mesa

Este sábado, há Raclette n’ Boogie no Irmão. A festa começa com um jantar tipicamente suíço e segue para a pista de dança com Space Kadett.

Quem disse que no Inverno não há festas de praia? O Irmão, o bar e restaurante da Praia do Castelo, na Costa da Caparica, está a preparar, para este sábado, uma “wintage party”, que começa com um jantar especial e acaba na pista de dança.

O dress code, “vintage ski”, leva-nos para os Alpes Suíços, mesmo a combinar com a refeição. Será servido raclette – um prato suíço com queijo fundido, batatas e charcutaria. Há vegetais grelhados para acompanhar. Antes disso, será servido um copo de vinho quente. A festa continua depois do jantar, com Space Kadett a actuar a partir das 21.00.

Os bilhetes estão disponíveis e custam 10€, para os que vão já jantados, e 35€ para quem quiser forrar o estômago com raclette.

Praia do Castelo (Costa da Caparica). 24 Fev, Sáb 18.30-01.00. 10€-35€

