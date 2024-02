Na Comida Independente a festa faz-se com vinho, comida, tarot e tatuagens

Há seis anos que a Comida Independente nos dá a conhecer pequenos produtores e os seus produtos, ao mesmo tempo que funciona como bar de vinhos onde se pode também picar sempre alguma coisa. E porque o motivo é de festa, Rita Santos preparou uma celebração em grande, marcada para sábado, dia 2 de Março, com muito vinho e comida, mas também tarot e tatuagens, à semelhança do que já tinha acontecido no ano passado.

“A Comida Independente tem aproximado pessoas à volta de valores comuns – a preservação da terra, o valor dos produtos artesanais, as relações humanas. Nada mais natural do que celebrar neste espírito, com vinho, comida, música, a presença dos produtores e de todos os que se quiserem juntar", diz a responsável à Time Out.

A festa começa logo no Mercado de Produtores, organizado pela Comida Independente, lá está. Às 17.00, o DJ Ricardo Maneira – também proprietário d’A Viagem das Horas, o bar de vinhos naturais junto ao Mercado de Arroios –, faz da rua uma pista de dança a céu aberto, onde ficará até às 22.00.

Este também é um bom dia para dar uma olhada ao futuro, já que o evento contará com a presença do tarólogo Silvio Menendez, disponível para leituras. E a tatuadora Sara Bitu também vai lá estar a fazer das suas.

Estará ainda à venda um “hambúrguer independente”, uma criação especial, apenas disponível neste aniversário. “Vai ser o melhor hambúrguer de que há memória”, promete Rita Santos. Além disso, as garrafas de vinho vão ser vendidas sem taxa de rolha.

Travessa Cais do Tojo (Santos). Sáb (2 Mar) 12.00-22.00. Entrada livre

