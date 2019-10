Festa Gastronómica de Cacilhas dura um mês com uma dezena de restaurantes a concurso

A Festa de Gastronomia de Cacilhas regressou à margem sul do Tejo para apresentar e premiar os melhores pratos da freguesia. Durante o mês de Outubro, vários restaurantes da zona levam a concurso as suas especialidades, desde pataniscas a sushi, sem esquecer as sobremesas, para um final de refeição doce.

Prepare a faca e o garfo, mas sobretudo o apetite. A festa anual de gastronomia de Cacilhas termina apenas a 3 de Novembro. Até lá, há vários restaurantes da região a concorrer pelos prémios de Melhor Atendimento e Serviço e Melhor Entrada, Melhor Prato Principal e Melhor Sobremesa nas categorias de Cozinha Tradicional Portuguesa e Cozinha de Autor.

Se gosta de comer, ficará feliz pela variedade de propostas. O restaurante Cabrita, por exemplo, está a concorrer na categoria de Cozinha Tradicional Portuguesa, com queijo fresco ou curado (entrada), pataniscas com arroz de feijão (prato principal) e leite creme (sobremesa). Já A Toca, a competir na mesma categoria, sugere um queijo de cabra com azeite e oregãos (entrada), polvo à lagareiro (prato principal) e farófias (sobremesa). Mas há muito mais para provar.

Entre os restaurantes participantes, destaca-se o Samba Kitchen, a participar em ambas as categorias a concurso, com duas ementas distintas. Para paladares mais tradicionais, há mozzarella com compota (entrada), bife a café (prato principal) e arroz doce (sobremesa). Se preferir Cozinha de Autor, pode optar por uma salada (entrada), costela do molho (prato principal) e panna cotta (sobremesa).

Pode contar ainda com um restaurante de sushi, o Sabores do Sushi, e dois de pizza, a Máfia das Pizzas e a Pizzeria Romana Alla Palla, aos quais se juntam o Escondidinho de Cacilhas, O Mirrita, o Base Camp Restaurant, o Cova Funda, a Oficina da Carne, o Choco & Nut e o Batikanos V, num total de 13 restaurantes a concurso.

É possível consultar todos os pratos propostos pelos estabelecimentos participantes na página de Facebook da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

