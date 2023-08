Festas do Barreiro, dez dias de concertos gratuitos

É um dos pontos altos da programação de Verão no concelho. As Festas do Barreiro arrancam a 11 de Agosto e prolongam-se até dia 20. Carlão é cabeça de cartaz e inaugura o evento pelas 22.00.

Pelo Palco das Marés, no recinto principal, ainda vão passar Miguel Araújo (dia 12), Vítor Kley (dia 13), Nenny (dia 14), D.A.M.A. (dia 15), Dandy Lisbon (dia 16), I Love Baile Funk (dia 17), Herman José (dia 18), Festa M80 (dia 19) e Ana Moura (dia 20), sempre à mesma hora.

No palco secundário, o Spot da Juventude, cujo alinhamento costuma ser programado por várias associações culturais da cidade, também haverá muito para ouvir. A 11 de Agosto, toca Femme Falafel às 23.00, Rosa Mimosa Y Sus Mariposas às 00.00 e Chima Isaaro às 01.00. No dia seguinte, 12, a música começa mais cedo, pelas 14.00, com animação promovida pela associação Gasoline na Festa. Segue-se Alguma Cena (23.00), Solar Corona (00.00) e Shaka Lion (01.00).

Aí, na Avenida Bento Gonçalves, junto à piscina municipal do Barreiro, ainda poderá assistir a DJ Marfox, Humana Taranja, Leo Middea e Scúru Fitchádu. Para não perder pitada, o melhor é consultar o programa completo no site da autarquia.

Se for de carro para o Barreiro, atenção à suspensão da circulação rodoviária entre as 19.00 e as 02.00, na Rua Bento de Jesus Caraça, na Rua Miguel Pais (entre a Av. Alfredo da Silva e a Av. Bento Gonçalves), na Av. Bento Gonçalves (entre a Rua Miguel Pais e a Travessa de Santa Cruz), no Passeio Augusto Cabrita e na Rua Marquês Pombal.

Barreiro. 11-20 Ago, Seg-Dom 22.00. Grátis

