Festas do Mar, em Cascais, estão de volta com um calendário diferente

As festas que no Verão dão música à Baía de Cascais estão de regresso após dois anos de paragem. O cartaz ainda não foi divulgado, mas já há datas, num formato bipartido.

Festas do Mar na Baía de Cascais

Primeiro de 25 a 28 de Agosto e depois entre 1 e 4 de Setembro. As Festas do Mar vão voltar à Baía de Cascais com um novo formato, ou seja, divididas por duas semanas seguidas, sempre de quinta-feira a domingo.

Organizadas pela Câmara Municipal de Cascais desde 1965 em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, a protectora dos pescadores, as Festas do Mar são um dos pontos altos do Verão em Cascais. Esta edição ainda não tem o cartaz fechado, embora a organização prometa que esteja para breve. Certo é que a música portuguesa voltará a estar em destaque num programa gratuito.

Na última edição, em 2019, o cartaz incluiu nomes como Delfins, Jorge Palma e Sérgio Godinho, Virgul, Anselmo Ralph, Paulo Gonzo, Ana Moura, AnaVitória, Amor Electro ou The Gift.

Festas do Mar. Baía de Cascais. 25 a 28 de Agosto, 1 a 4 de Setembro. Entrada livre.

