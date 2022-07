Festas populares da Areia-Guincho animam o final de Julho em Cascais

A Associação de Moradores da Areia (AMA) vai organizar pela décima vez as festas populares da Areia-Guincho, com entrada livre, no Largo de São Brás, após um interregno de dois anos devido à pandemia. Os três dias seguidos de animação, de 29 a 31 de Julho, vão contar com a presença de vários grupos musicais e animação infantil gratuita.

Além das habituais sardinhas e bifanas, conte com “porco no espeto, choco frito, o famoso arroz de pato das Olguinhas, o delicioso naan, feito pelo restaurante indiano daqui, crepes de camarão à Guincho, farturas, churros, pipocas, bolos, algodão doce, brigadeiros e, como não podiam deixar de faltar, as famosas areias de Cascais”, conta Pedro Navarro Franco, vice-presidente da AMA. Haverá também “um bar tropical, cheio de palmeiras, onde se vão servir as famosas caipirinhas”, além de outros cocktails. De acordo com números pré-covid, Pedro afirma que chegaram a ser vendidas “600 caipirinhas por noite”.

Quem não bebe ou quer dar descanso ao fígado poderá sempre contar com chá quentinho, bebida servida pela organização desde a primeira edição das festas da Areia-Guincho. “Oferecemos sempre chá às pessoas, porque as noites aqui são quase sempre ventosas e frias, e sabe bem uma bebida quente”, explica Teresa Guerreiro, de 45 anos e envolvida nesta farra desde a primeira edição.

Quanto à música, preste atenção porque o cartaz é, segundo Pedro, o melhor de sempre. No primeiro dia de festa, 29 de Julho, haverá concertos de Galax Duo e Ténis Bar. No segundo, dia 30, sobem ao palco Duque Província e Rambóia Total. Por fim, o dia de encerramento, 31, terá a presença de Voodoo Marmalade e Projecto Bug. Além das bandas convidadas, haverá DJs todos os dias, bailaricos e a actuação de um rancho folclórico no último dia de festa.

