FESTin chega com cerca de 40 filmes e a diversidade ao peito

É no Cinema São Jorge que começa esta sexta-feira, pelas 21.00, a 14.ª edição do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em que todas as produções são faladas em português. Vêm de Portugal, do Brasil, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Cabo Verde e de Timor Leste, numa edição que vai passar não só pelo São Jorge, mas também pelas salas do Cinema Ideal, Fórum Lisboa e Cine Incrível Almada.

Fogaréu, da brasileira Flávia Neves, é o filme de abertura, depois de ter passado por festivais internacionais como, entre outros, a Berlinale, o Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel, ou o Vancouver International Film Festival. Uma obra que no FESTin integra a competição das longas de ficção, onde também constam os filmes portugueses Barranco do Inferno, de Fabio Duque Francisco, e Escobar, de Heloísa Toledo Machado.

Ao todo, são cerca de 40 os títulos que compõem a programação do FESTin, e várias as secções competitivas deste festival, do documentário às curtas-metragens, num programa que também inclui uma FESTinha para as crianças (que também vão eleger o seu filme preferido), a Mostra de Cinema Brasileiro e o regresso da mostra Os Diferentes Sotaques da Lusofonia.

Desta vez, o festival também atravessa o rio Tejo em direcção ao Cine Incrível de Almada, onde terá lugar uma sessão com curtas-metragens, numa celebração do cinema em português que também conta com várias actividades paralelas. A programação completa pode ser consultada no site oficial.

Cinema São Jorge, Cinema Ideal, Fórum Lisboa e Cine Incrível (Almada). Até 7 de Julho. 4,5€

