Festivais, concertos, teatro: o IVA dos espectáculos vai baixar

Depois de várias queixas e muitos pedidos por parte dos promotores e agentes culturais, o IVA aplicado aos espectáculos culturais vai descer de 13% para 6% em 2019. A dúvida agora é saber se os preços dos bilhetes vão ficar mais baratos.

Este tem sido, pelo menos, o argumento dos responsáveis da indústria. Ainda em Abril, as promotoras de concertos, festivais de música e outros espectáculos de vários géneros uniram-se e baixaram o preço das entradas para os seus eventos para mostrarem o real impacto da descida do IVA. Durante 24 horas foi possível até comprar bilhetes mais baratos para festivais como o NOS Alive ou o Rock in Rio.

Esta é, na verdade, uma luta antiga e tem sido bandeira da Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos, que inclui algumas das principais promotoras nacionais, entre elas a Everything is New, a Música no Coração e a Sons em Trânsito.

A redução da taxa vai constar na proposta do Orçamento do Estado, que entra em vigor a 1 de Janeiro de 2019, e resulta de um acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda, como anunciou este sábado a deputada Mariana Mortágua.

