Festival Abecedário leva a palavra (e a liberdade) a livrarias de rua

O Abecedário – Festival da Palavra está de volta à cidade, de 7 a 9 e a 13 de Março. A esta quarta edição da iniciativa, promovida pelo projecto Cabine de Leitura, uma rede de mini-bibliotecas em cabines telefónicas, associam-se as livrarias Martins (Areeiro/Alameda), da Travessa (Príncipe Real) e Tinta nos Nervos (Madragoa). Com curadoria de Carlos Moura-Carvalho, antigo director municipal de Cultura de Lisboa e director-geral das Artes, a programação inclui sete tertúlias e uma exposição, tudo à volta da liberdade.

“Conversar-se-á sobre as múltiplas vertentes da palavra ‘liberdade’: de associação, de pensamento, de expressão e de informação, de criação, liberdade sexual e liberdade de circulação”, lê-se em comunicado da organização, que confirma a participação dos escritores João Tordo (As Três Vidas), Tatiana Salem Levy (Vista Chinesa), Gisela Casimiro (Estendais) e Joana Leitão de Barros (Veva).

Entre os convidados, encontram-se também a cantautora Rita Redshoes, os professores Rui Vieira Nery, Miguel Vale de Almeida, António José Seguro, Rita Figueiras e Dora Santos Silva, os advogados Pedro Lomba e José Miguel Júdice, o embaixador Francisco Seixas da Costa, os jornalistas Joaquim Vieira, Pedro Coelho, Isabel Lucas, Leonídio Paulo Ferreira, Conceição Queiroz, Simone Duarte e Sara Belo Luís, e a sexóloga Marta Crawford.

Da política à literatura

A primeira sessão, marcada para esta quinta-feira, 7 de Março, às 18.30, na Livraria Martins, é dedicada à “Política Livre”, com Luís Miguel Júdice, António José Seguro e Rita Figueiras. Segue-se, às 21.00, no mesmo local, uma conversa sobre liberdade de expressão, com Rui Vieira Nery, Joaquim Vieira e Sara Belo Luís.

Já na sexta-feira, 8 de Março, Dia da Mulher, a Livraria da Travessa é palco de uma tertúlia, às 18.00, sobre “Escrever para a Liberdade”, com Tatiana Salem Levy, Gisela Casimiro e Isabel Lucas. Mais tarde, às 21.00, é a vez da Tinta nos Nervos abrir portas à discussão sobre se “O Sexo é Livre?”, com Miguel Vale de Almeida, Marta Crawford e Conceição Queiroz.

Para sábado, 9 de Março, estão previstas três tertúlias: “Os Fluxos Migratórios e a Língua Portuguesa”, às 11.30, na Livraria Martins, com Francisco Seixas da Costa, Simone Duarte e Leonídio Paulo Ferreira; “Informação e Liberdade”, às 16.00, na Tinta nos Nervos, com Pedro Lomba, Pedro Coelho e Dora Santos Silva; e “Nascer em Liberdade”, às 18.00, na Tinta nos Nervos, com João Tordo, Rita Brutt, John Romão, Rita Redshoes e Joana Leitão de Barros.

Por fim, a 13 de Março, às 17.00, a Tinta nos Nervos inaugura “Borboleta”, que reúne pranchas e desenhos originais de Madeleine Pereira, cujos pais, portugueses, decidiram emigrar muitos jovens para França, onde a artista nasceu. Antecipando o lançamento do livro homónimo pela editora francesa Sarbacane, a exposição poderá ser visitada na livraria portuguesa, na Madragoa, até 13 de Abril.

Várias locais. 7-9 e 13 Mar, Qui 18.30 e 21.00 (Livraria Martins), Sex 18.00 (Livraria da Travessa) e 21.00 (Tinta nos Nervos), Sáb 11.30 (Livraria Martins), 16.00 e 18.00 (Tinta nos Nervos), Qua 17.00 (Tinta nos Nervos). Entrada livre, sujeita à lotação.

