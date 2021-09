Festival de apoio aos refugiados ocupa antigo quartel da GNR

A partir desta quinta-feira, 30, e até 3 de Outubro, há debates, música, gastronomia, cinema, exposições, workshops e uma feira de arte no Largo do Cabeço de Bola.

Antes de ser transformado em habitação, o antigo quartel da GNR, no Largo do Cabeço de Bola, em Arroios, recebe o Residências Refúgio Festival. Inaugura nesta quinta-feira, dia 30 de Setembro, e é uma iniciativa de um projecto social com o mesmo nome, que contribui para a inclusão e melhoria das condições de vida dos refugiados. Até dia 3 de Outubro, o quartel enche-se de debates, música, gastronomia, performances, cinema documental, exposições, workshops e uma feira de arte.

O programa cultural é rico e varia de dia para dia, mas há duas exposições permanentes: "Quem somos?", uma instalação audiovisual de retratos biográficos dos mediadores refugiados das Residências Refúgio, criada por Lígia Fernandes, Maen Machlah e Zé Luís C; e "One more of us", os desenhos da artista síria Maria Rasheed, que pintou várias pessoas que participaram nas diferentes actividades do projecto.

Esta quinta-feira, além das exposições, o debate "A mediação comunitária nos processo de inclusão social de refugiados" junta todas as organizações que participaram no projecto e a performance "Foguete de Emergência #6" leva ao palco seis migrantes de países diferentes. A gastronomia do festival está a cargo de diferentes chefes responsáveis pelos Jantares do Mundo. No primeiro dia o jantar é sírio.

Todos os dias, além de vender os produtos criados em residência, o Art&Craft promove workshops de diferentes técnicas.

O Festival Residências Refúgio pode ser uma das últimas festas no Largo do Cabeço de Bola. A Câmara de Lisboa pretende que o antigo quartel da GNR seja transformado em habitação e também num centro de dia e comércio.

Largo do Cabelo de Bola (Arroios). 30 de Setembro a 3 de Outubro. Entrada livre.

+ Village Underground reabre na madrugada de quinta para sexta

+ Há um novo salão de jogos e realidade virtual na Amadora