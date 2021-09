Há um novo salão de jogos e realidade virtual na Amadora

Os salões de jogos japoneses já conheceram melhores dias. Encontravam-se numa fase descendente antes da pandemia, e a Covid-19 tornou o modelo de negócio ainda menos viável. Em Lisboa, porém, nos últimos dois anos, têm aberto novos negócios com máquinas de arcade. O mais recente é o Tokyo Arcade Experience.

Desenvolvido pelo Nostalgica – Museu de Videojogos, o conceito foi testado pela primeira vez em Março do ano passado, antes do primeiro confinamento, no Oeiras Parque. Agora, reabre em formato pop-up no The Hood, o bairro artístico do centro comercial Ubbo, na Amadora.

O principal chamariz do espaço são as máquinas de arcade e pinball de antigamente. Não faltam clássicos como Pacman, Tetris, Outrun, Metal Slug ou R-Type. Mas também há fenómenos mais recentes, como Guitar Hero, e até uma experiência de realidade virtual com tecnologia de ponta.

O espaço está aberto todos os dias e funciona das 12.00 às 21.00. Não se preocupe, porque não precisa de levar os bolsos carregados de moedas para jogar. Paga pelo tempo que quiser passar dentro da sala, independentemente da perícia, e pode experimentar os jogos que quiser. A entrada custa 3€ por 15 minutos, 5€ por 30 minutos e 9€ por 60 minutos.

+ Os jogos mais aguardados de 2021

+ Leia a nova Time Out Portugal: Grátis