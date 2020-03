Festival de artes online junta 41 artistas portugueses e brasileiros

Até à meia-noite desta sexta-feira, 20 de Março, está a decorrer online um festival que junta teatro, músca, performance, vídeo, fotografia, dança, poesia ou improviso.

A ideia foi lançada por Raquel André e tornou-se viral. À actriz e encenadora juntaram-se os actores Afonso Molinar, Daniel Pinheiro e Raimundo Cosme para lançar este Quaresma – Festival de Artes Online.

Já está em andamento. Iniciou esta sexta-feira às 09.40 e prolonga-se até à meia-noite. “Perante a situação de quarentena voluntária esta é uma mobilização de todxs xs artistxs que, voluntariamente, enviaram propostas, não havendo uma seleção. Não é um lugar de programação ou de curadoria. Apenas uma proposta cronológica para entrada em direto de cada artista”, explica a organização que vê nesta iniciativa “uma forma de resistência ao contexto atual”. Afinal, a comunidade artística tem sido uma das mais lesadas na sequência da pandemia do coronavírus, com espectáculos adiados, ensaios cancelados ou digressões adiadas.

A chamada às armas resultou na participação de 41 artistas, portugueses e brasileiros, das mais variadas áreas. O programa encontra-se no evento do Facebook, onde está a decorrer o Quarentena. Para acompanhar, só precisa de entrar no evento, escolher o separador “Discussão” e os vídeos em live streaming vão surgindo.

Posteriormente, os registos de vídeo serão agregados num site onde poderão ser revisitados.

