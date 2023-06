Festival de Forró em Oeiras. Três dias de dança e música ao ar livre

A primeira edição de Verão d’O Baião Vai – Festival Internacional de Forró de Oeiras realiza-se já este mês, entre 23 e 25 de Junho, no Jardim Municipal de Oeiras e no centro histórico da cidade. Vão ser três dias dedicados à cultura brasileira, com o forró em destaque, e um programa pensado para todas as idades.

Além de bailes de forró, DJs sets e concertos de música ao vivo, poderá contar com workshops de dança e de instrumentos, desfiles de blocos de percurssão, conversas e provas de gastronomia.

A abertura do recinto está marcada para sexta-feira, 23 de Junho, às 14.00, no Jardim Municipal de Oeiras, com workshops (15.00-16.15) e um DJ set de forró (17.00-19.00). A partir das 20.00, há desfile do bloco Palhinha Maluca no Largo/Livraria Gatafunho, ao qual se segue um concerto de música ao vivo no jardim, com os Regional LX e a fadista Silvana Peres.

No dia seguinte, 24, o festival arranca mais cedo, pelas 10.00. No jardim, vão acontecer workshops (10.00-11.00/ 11.15-12.30/ 15.00-16.30) e DJ sets de forró (13.00-15.00/ 17.00-19.00). Há ainda hora do conto para famílias (11.00-12.00), no largo, e conversas multiculturais (17.00-18.30), na Livraria Verney. Mas, claro, a festa a sério faz-se a partir das 20.00, com o desfile do bloco Quem Nem Jilô, seguido de um concerto de Diego Oliveira.

Já no domingo, 25, a agenda repete-se, exactamente nos mesmos horários e locais, mas o desfile da praxe fica a cargo do Baque Mulher e a música ao vivo da banda Sultopia. As actividades são todas gratuitas se for residente em Oeiras, excepto os workshops, que requerem inscrição prévia, e poderá levantar os bilhetes nas bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Oeiras, nos postos de Turismo de Oeiras e na Livraria-Galeria Verney.

Caso não resida em Oeiras, terá de adquirir bilhete na BOL. O preço varia entre os 15€ (bilhete diário, com entrada a partir das 18.00) e os 100€ (3 dias, incluindo workshops). Para mais informações, basta consultar o site do festival.

Jardim Municipal de Oeiras e centro histórico. 23-25 Jun, Sex 14.00-00.00, Sáb-Dom 10.00-00.00. Entrada livre

