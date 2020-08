Festival de street food vegetariana e vegan regressa em Outubro

Depois de cinco edições, incluindo uma online durante o confinamento, o festival de street food de comida vegetariana e vegan está de regresso. O Veggie Vibes volta a ocupar o Mercado de Santa Clara e o Jardim Botto Machado entre 2 e 6 de Outubro.

Em Abril decidiram que, não podendo ter uma edição física, o festival poderia acontecer online. E assim foi. Decorreu num formato digital e em moldes solidários, onde os visitantes virtuais podiam escolher os expositores, fazer uma doação e a refeição seria entregue aos profissionais de saúde.

A organização quer trazer de volta o festival com todas as regras de higiene e segurança recomendadas pela Direcção-Geral da Saúde, agora com um dia extra – de quatro passa para cinco dias. Haverá distâncias entre as bancas e será obrigatório o uso de máscara durante a circulação nos espaços.

O Veggie Vibes está também aberto a receber candidaturas de novos projectos que estejam interessados em ter a sua banca por lá. As inscrições podem ser feitas em www.veggievibes.pt, onde também vão sendo actualizadas as informações sobre o festival até à data de realização.

Para já estão confirmados expositores que já são habitués do evento: a Coxinha da Livia, Mundo Vegetariano, Cabane, Comer Com Cor, Vegan Cinnamon, que se juntam às estreias Tomar Natural, Vegan Bites, Sal Doces ou Cherry your Trip.

O festival, que ao longo das várias edições já recebeu mais de 30 mil visitantes, deixou de acolher apenas a vertente de restauração para abranger também vestuário e produtos de beleza e bem-estar que encaixam num estilo de vida sustentável.

Campo de Santa Clara. 2 a 6 de Outubro. veggiesvibes@gmail.com.

