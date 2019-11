Festival de street food Veggie Vibes acrescenta “onda solidária” à ementa

O festival de street food vegetariana e vegan está de volta ao Mercado de Santa Clara entre os dias 5 e 8 de Dezembro. O Veggie Vibes está de volta em formato de mercado de Natal e traz uma iniciativa solidária.

Chegou pela primeira vez a Lisboa em Março deste ano e já se prepara para a sua quinta e última edição deste ano. Desta feita, além de comida, o Veggie Vibes propõe-se levar, para a zona da Feira da Ladra, a “maior onda solidária deste Inverno”. Os organizadores deste festival de street food vegetariana e vegan convida, para isso, os seus visitantes a levar para o Mercado de Santa Clara, entre 5 e 8 de Dezembro, cobertores, agasalhos ou roupa de que não necessitem. As peças serão depois entregues a quem passa por dificuldades financeiras ou se encontra em situação precária.

“Além de querermos ser um mercado de Natal em que as pessoas poderão fazer as suas compras e de oferecermos uma alternativa às habituais iguarias e comidas desta quadra, vamos focar-nos muito neste nosso propósito de termos, essencialmente, aparecido para fazer a diferença sendo sempre inclusivos a todos os que queiram, ou tenham curiosidade, em visitar-nos”, lê-se em comunicado.

Em relação ao mercado propriamente dito, já há vários nomes confirmados: Cabane, Cherosabor, Comer com Cor, Coxinhas da Lívia, Fruway, Veganchee e Ramgi&Lalgi – Tesouros da Índia são algumas das bancas de street food que estarão espalhadas pelo Mercado de Santa Clara.

No meio dos comes e bebes, também encontrará artigos de moda nesta edição do Veggie Vibes – a loja de peças vintage e em segunda mão Revive é outra das presenças confirmadas. Texto editado por Hugo Torres



Campo de Santa Clara. 5 Dez (18.00-22.00), 6 Dez (18.00-23.00), 7 Dez (10.00-24.00) e 8 Dez (11.00-18.00). Entrada livre.

+ O novo Adamastor vai ter o mercado de Natal com a melhor vista de Lisboa