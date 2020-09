Festival gastronómico Chefs on Fire adiado para 2021

O Chefs on Fire, festival gastronómico dedicado à cozinha de fogo, foi adiado para 2021 devido à pandemia provocada pela Covid-19. A terceira edição, que se realizaria em Setembro, no Estoril, acontecerá em novas datas que serão anunciadas ainda este mês.

“Chegando ao fim de um longo período de adaptação, em que tudo estava a ser feito para tornar possível manter esta edição, somos no entanto obrigados a prioritizar a segurança do nosso público, chefs, bandas e técnicos. Não tendo outra escolha que não seguir as recomendações da Direcção-Geral de Saúde e restantes directrizes governamentais e adiar o festival”, detalha um comunicado da organização.

Todos os bilhetes adquiridos até à data serão válidos para as novas datas em 2021, sem necessidade de troca. Os bilhetes de sábado mantém-se para sábado e os de domingo para o dia respectivo. A organização do festival deixa a promessa de “voltar a viver um dia perfeito com a melhor música e a melhor comida cozinhada no fogo pelos melhores chefs”.

Durante o período de confinamento, Gonçalo Castel-Branco, responsável pela organização do festival e pelo The Presidential, um comboio que cruza o Douro e no qual são servidas refeições de chefs conceituados, lançou o The Residential, um projecto em que cozinheiros escolhem criteriosamente produtos nacionais para um cabaz de luxo, o entregam em casa, e ensinam a cozinhá-los em directo, através de uma videochamada.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Os restaurantes com estrela Michelin em Lisboa

Share the story