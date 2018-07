Festival Internacional de Ginástica vai aquecer a Praça do Comércio

A segunda edição deste evento organizado pelo Ginásio Clube Português (GCP) conta com cerca de 430 ginastas oriundos de 14 clubes nacionais e um londrino.

A cada ano o palmarés do Ginásio Clube Português aumenta às dezenas de títulos conquistados. Só em 2018 o mural da fama do histórico clube lisboeta (foi fundado em 1875) já conta com mais de uma centena de atletas galardoados nas mais diversas modalidades, do esgrima e ginástica acrobática ao tiro com arco.

Mas esta sexta-feira e sábado o GCP decidiu partilhar protagonismo com outros 14 clubes e a animação na principal praça da cidade está garantida a partir das 21.00 sob o lema Ginástica para Todos.

A entrada é gratuita e uma das actuações marcada para sábado está a cargo do Descompasso, um grupo do GCP que junta a ginástica ao teatro e à dança. Nos dois dias poderá ver as actuações dos pequenos ginastas londrinos do Childs Hill Gymnastic Club, num total de 28 actuações marcadas para os dois dias. A programação completa está aqui.

