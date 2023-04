Festival Mental vai aproveitar o ar livre na Quinta das Conchas

O Festival Mental – Cinema, Artes e Informação está prestes a saltar das salas de espectáculos e das telas de cinema para o ar livre. Este ano, a programação – que se estende de 12 a 27 de Maio – não acontece apenas em locais como o Cinema São Jorge, o espaço atmosfera m e o Ferroviário. O mérito é da grande novidade desta 7.ª edição: o Mental Natura, que se estreia com a iniciativa “Lugares de Encontro”, um conjunto de actividades a decorrer no Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases, na freguesia do Lumiar.

A agenda ainda não está completamente fechada – tem estado a ser actualizada online –, mas este ano as propostas debruçam-se sobre um dos três temas em destaque: “desporto e saúde mental”, “trabalho e saúde mental” e “demências”. “Com a pluralidade de pontos de vista em mente, a programação contará com intervenientes oriundos de várias áreas de saber”, lê-se em comunicado da organização, que adianta que, este ano, a Mostra Internacional de Curtas e Longas-Metragens contou com 209 submissões, o maior número recebido até agora. No total, foram seleccionados 17 filmes de diferentes pontos do globo, dos quais 14 são produções europeias. Mas, atenção, nem só de cinema se faz este festival.

A inauguração está marcada para 12 de Maio, às 17.00, no espaço atmosfera m. Com entrada livre, o evento consiste numa tertúlia literária com participação de vários autores editados pelo Festival Mental ao longo dos anos. No âmbito de uma reflexão acerca da literatura infanto-juvenil com foco na saúde mental, são ainda convidadas deste momento a autora infanto-juvenil Mariana Duarte Mangas, que publicou em 2021 Não há mal que sempre dure, e a ilustradora, autora, e fundadora da editora Curar com livros, Alexandra Malugas.

Já a 18 de Maio, o festival encontra casa no Cinema São Jorge. De manhã, às 10.00, exibem-se curtas-metragens para jovens a partir dos 12 anos, que queiram saber mais sobre saúde mental e reflectir sobre os obstáculos do dia-a-dia de uma maneira leve e divertida. À noite, a partir das 21.00, a proposta é para os adultos: um debate sobre inteligência artificial. No dia seguinte, 19 de Maio, os miúdos voltam a ser chamados. Pelas 17.00, há Maré Alta, uma peça-viagem pela ondulação interna cíclica e crescente da adolescência. A apresentação será feita pelo Grupo de Teatro Terapêutico da Unidade W Mais, uma unidade de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Entre 19 e 21 de Maio, destacam-se também as M-Talks, conversas sobre diferentes tópicos relacionados com saúde mental, que partem sempre da exibição de um filme temático e se realizam às 20.30, no Cinema São Jorge. No mesmo local e durante os mesmos dias, decorre também a tal Mostra Internacional de Curtas e Longas-Metragens, a M-Cinema. No que diz respeito ao cinema nacional, conte com Borderline, uma abordagem experimental íntima de – e sobre – a realizadora Leonor Rocha Oliveira, que descreve o que é sofrer de transtorno de personalidade borderline.

A programação inclui ainda dança, com uma performance no Cinema São Jorge (21 Mai, Dom 16.30); música, com um concerto de André Viamonte no Ferroviário (26 Mai, Sex 22.00); e várias actividades ao ar livre, no âmbito do novo Mental Natura, no Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases (27 Mai, Sáb horário sob consulta). A maior parte dos eventos são gratuitos, mas em breve haverá bilhetes à venda para as M-Talks (18€), e sessões de cinema (2€-13€), teatro (2€), dança (3€) e música (8€).

Cinema São Jorge, espaço atmosfera m, Ferroviário e Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases. 12-27 Mai, vários horários. Vários preços

