Festival PLAY regressa no Verão com filmes, cine-concertos e ateliês

A oitava edição do PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, que teve de ser reagendada por causa do último confinamento, volta à cidade entre Junho e Julho. A programação, que terá palco nas salas do Cinema São Jorge e da Cinemateca Júnior, inclui mais de uma centena de filmes de todo o mundo, mas também várias actividades para as famílias, desde ateliês e conversas sobre a sétima arte até cine-concertos.

“Cumprindo todas as regras de segurança, luzes apagadas, famílias sentadas nas cadeiras, sem apertar o cinto, mas com a devida distância, vamos voltar a carregar no play para levantar voo e sonhar”, lê-se em comunicado da organização, que na terça-feira, 27 de Abril, revelou finalmente a imagem do cartaz deste ano. Assinada por João Maia Pinto, professor na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, “reflecte o imaginário irreverente e destemido do cinema”.

Festival PLAY

Além das sessões para escolas e das habituais digressões itinerantes ao longo do ano, o programa do PLAY, que deverá ser divulgado em breve, contempla a exibição de cerca de 150 filmes, à volta de temas como a diferença e o direito a mudar de opinião, bem como propostas de coisas para fazer em família, inclusive o habitual cine-concerto, que costuma ter lotação esgotada.

Em 2020, o festival contou com cerca de nove mil espectadores e premiou, pela primeira vez, um filme português. O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto, de Bruno Caetano, foi eleita a melhor curta-metragem PLAY.

Festival PLAY. Cinema São Jorge e Cinemateca Júnior. 26 e 27 de Junho e 3, 4, 17 e 18 de Julho. Vários horários.

