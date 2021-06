Festival Sónar deve chegar a Lisboa em 2022

Depois de Barcelona, cidade onde tem lugar há 27 anos, e de somar mais de 70 edições em 36 cidades mundiais, o festival de música, arte e tecnologia Sónar, um dos mais conceituados nas áreas da música electrónica e da arte digital, deve chegar a Lisboa em 2022. Entre 8 e 10 de Abril do próximo ano, serão cinco os espaços lisboetas que receberão o festival criado por Enric Palau.

A edição lisboeta terá um modelo independente e sustentável, dividindo-se entre o Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes, o CCL Pavilhão do Rio (antiga FIL), o Factory Lisbon, no Hub Criativo do Beato, e o Sónar Village, um recinto criado de raiz junto a uma zona de estacionamento no Cais do Sodré.

No evento que decorrerá durante três dias, “estimulando a circulação do público pelas artérias da capital”, serão lançadas pontes “entre as indústrias criativas contemporâneas e as indústrias tecnológicas e digitais emergentes” Na nota de apresentação, é ainda mencionado que “a nomes internacionais juntar-se-á um grupo de artistas portugueses seleccionado e comissionado”.

Enquanto a programação nocturna contará com concertos e experiências audiovisuais, a programação diurna irá assentar em exposições de arte digital, conversas sobre sustentabilidade e iniciativas que aproximarão a edição portuguesa da comunidade criada em torno do Sónar+D, um congresso internacional que explora como a criatividade molda o presente e imagina o futuro.

Devido à situação pandémica, a edição deste ano em Barcelona foi adiada, tendo ficado marcado o regresso para os dias 16, 17 e 18 de Junho de 2022. Chemical Brothers, Princess Nokia ou The Blaze são alguns dos nomes já anunciados para o festival na cidade catalã.

Em Lisboa, a sustentabilidade será o tema do festival e das conversas a ele associadas que irão decorrer no Hub Criativo do Beato, a 8 e 9 de Abril. O Sónar Lisboa será organizado pela Pixel Harmony e terá o apoio do Turismo de Portugal, da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa.

Apesar de o alinhamento ainda não ser conhecido, já foram postos à venda 500 bilhetes a 95€.

