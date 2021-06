Festival Umundu Lx vai voltar a colocar sustentabilidade na agenda

A segunda edição do Festival Umundu Lx deve arrancar a 30 de Setembro, em Lisboa e online, para continuar a incentivar os participantes a serem agentes da mudança e a viverem de forma proactiva em defesa do ambiente. A programação, que se estende até 5 de Outubro, inclui vários eventos temáticos e encerra com o Mercad’Umundu.

“O Festival Umundu Lx foi pensado para dar visibilidade a iniciativas e pessoas já activas na área da sustentabilidade e da defesa do ambiente, mas, acima de tudo, para facilitar interacções entre pessoas interessadas e com vontade de se envolver nesta causa, com foco nas crianças e nos jovens”, lê-se em comunicado da organização.

O programa, composto sobretudo por debates, procurará explorar as possibilidades de viver dentro dos limites dum planeta finito. Entre os temas a abordar, conta-se a “Restauração de Ecossistemas” e a “Justiça climática e social”. Destacam-se ainda os eventos agendados para 3 de Outubro, que convidam os participantes a usar técnicas DIY como forma de protesto e expressão política, provando “que muitas das alternativas mais sustentáveis passam literalmente pelas nossas mãos.”

No último dia do festival, a 5 de Outubro, o foco será no mercado de encontros e intercâmbios, com a presença de comerciantes de produtos alternativos e de comércio justo e sustentável. Mas ainda não foram divulgados locais nem horários.

Todos os eventos vão ser de entrada livre, mas é necessária a inscrição antecipada no site do festival. Para mais informações, também poderá consultar o vídeo da sessão de esclarecimentos realizada no passado dia 14 de Junho.

