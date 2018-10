FIL volta a receber mercado de vinhos com provas comentadas e pairing de sabores

De copo meio cheio, ou até meio vazio, todos os caminhos vão dar à FIL. A segunda edição do Grandes Escolhas – Vinhos & Sabores acontece entre sexta-feira e domingo, e o enoturismo é o tema de destaque.

Imagine mais de seis mil metros quadrados ocupados por mais de 300 expositores de grandes e pequenos produtores – grande parte deles nacionais – e, como não pode andar por lá sem meter nada no estômago, há um espaço dedicado ao pairing de sabores com os vinhos, que conta com um concurso entre chefs e sommeliers, o Par Perfeito.

No sábado, às 19.00, esteja atento à dupla chef Luís Cardoso (Soão) e o sommelier António Roxo (Grupo Sea Me), e no domingo, às 17.00, Ivo Tavares (chef do Izcalli) junta os sabores às escolhas vínicas de Nuno Jorge (Cacao Divine).

Não vão faltar as provas de vinho, divididas este ano entre as especiais (com inscrição; 40€) e as rápidas, acessíveis a todos os visitantes.

FIL. Rua do Bojador. Sex 18.00-22.00 e Sáb-Dom 15.00-22.00. A partir de 15€.

