Filmagens da série La Casa de Papel estão a decorrer na Bica

Já se sabia que as filmagens da última temporada da série La Casa de Papel iam passar por Portugal, mas esta terça-feira começaram a circular vídeos com uma das localizações: a Bica.

Está a chegar ao fim a série criada por Álex Pina, que se tornou um fenómeno mundial desde que chegou à Netflix em 2017, após uma primeira passagem pelo canal espanhol Antena 3.

No início de Agosto, a Netflix avançou que as filmagens da quinta e última temporada iam arrancar e passariam por Espanha, Dinamarca e Portugal. E há pelo menos uma localização já identificada e vista em alguns vídeos que se encontram a circular no Twitter.

Gravações da nova temporada de La casa de Papel em Lisboa. 😀 pic.twitter.com/uq0Krnnl55 — Vina de volta a Capital do Ceará (@_DiogoSales) September 1, 2020

LCDP5: Más videos de Úrsula y Miguel en Lisboa. Gracias @Uldmt64 Observemos que las flores feas del otro día están puestas por las puertas de las casas...Y nosotras pensando que sería la boda Serquel 🤡🤡🤡🤡 #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/eoQu5lLl7R — VoiceofReason (@30andAlive) September 1, 2020

Os actores em destaque são Úrsula Corberó (Tokyo) e Miguel Herrán (Rio). Não se sabe se outros actores estarão em Portugal. A data de estreia da nova temporada ainda não foi divulgada, mas espera-se que aconteça na primeira metade do próximo ano. Em entrevista à Entertainment Weekly, Álex Pina revelou duas novas caras no elenco: os actores Miguel Ángel Silvestre e Patrick Caiado.

