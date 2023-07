Filme sobre Whitney Houston chega à televisão

Whitney Houston morreu em 2012, com apenas 48 anos, mas a sua voz continua a chegar bem longe. Dez anos após ter sido encontrada sem vida em Beverly Hills, estreava nas salas de cinema Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody, biopic que acompanha a vida da premiada cantora norte-americana. O filme chega à televisão por cabo a 28 de Julho, às 21.30, no canal TVCine Top.

Com argumento de Anthony McCarten, também autor de Bohemian Rhapsody (2018) – outro drama musical, mas sobre o malogrado Freddie Mercury – Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody conta com a interpretação de Naomi Ackie (Master of None) no papel principal, vestindo a pele da cantora que interpretou incontornáveis sucessos como “The Greatest Love of All”, “I'm Every Woman”, “One Moment In Time”, “Run to You”, “I Will Always Love You” e “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, tema que acabou por baptizar esta produção.

Stanley Tucci (no papel do produtor Clive Davis), Ashton Sanders (Bobby Brown), Tamara Tunie (Cissy Houston), Nafessa Williams (Robyn Crawford) e Clarke Peters (John Houston) são outros nomes do elenco, num filme realizado por Kasi Lemmons, também conhecida pelo seu trabalho em Harriet (2019), filme biográfico sobre a Harriet Tubman, mulher negra que nasceu escravizada e que se tornou uma famosa abolicionista e activista anti-escravatura.

TVCine Top. Estreia a 28 de Julho às 21.30

+ Monstra: cinema de animação à solta entre Lisboa e Almada

+ ‘Full Circle’: um redondo mistério, pela lente de Steven Soderbergh