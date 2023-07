‘Full Circle’: um redondo mistério, pela lente de Steven Soderbergh

Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid e CCH Pounder são os protagonistas de Full Circle, minissérie de seis episódios realizada por Steven Soderbergh que chega ao catálogo da HBO Max a 13 de Julho. Uma trama cheia de mistério e um novelo de intriga que se vai desenrolando a cada episódio, mas que arranca com o sequestro de um miúdo, filho de gente rica. Só que nem tudo corre como planeado e os malfeitores raptam o rapaz errado. Um regresso de Soderbergh à ficção em episódios, num argumento desenhado por Ed Solomon (A Fantástica Aventura de Bill e Ted, MIB – Homens de Negro), parceiro de Soderbergh noutras aventuras.

©DR Sheyi Cole, Gerald Jones e Adia

Em 1989, Sexo, Mentiras e Vídeo colocou o talento de Steven Soderbergh no mapa, que escreveu e realizou o conhecido filme que arrecadou galardões em vários prémios do cinema independente. E ainda conseguiu uma nomeação para o Óscar para Argumento, perdendo para O Clube dos Poetas Mortos. Ao longo dos anos, Soderbergh tem-se destacado na cadeira de realizador em filmes como Erin Brockovich (2000), O Bom Alemão (2006), Contágio (2011) ou, mais recentemente, Kimi (2022) e séries como The Knick (2014-2015) e Mosaic (2018), ambas disponíveis na HBO Max. Aliás, Mosaic conta também com argumento de Ed Solomon, assim como o filme No Sudden Move (2021), também realizado por Soderbergh para o mesmo serviço de streaming.

Full Circle também tem argumentos fortes no elenco que apresenta. Destaque para mais uma incursão de Claire Danes numa minissérie, apenas um ano depois de termos visto a actriz de Segurança Nacional (2011-2020) em Fleishman em Apuros (Disney+) e A Serpente do Essex (AppleTV+), assim como para as prestações de Timothy Olyphant (Daisy Jones and The Six) e do veterano Dennis Quaid, que este ano estreou um filme na porta ao lado, a da Prime Video: On a Wing and a Prayer.

©DR Timothy Olyphant, Claire Danes e Dennis Quaid

Nesta história, Danes interpreta Sam, casada com Derek (Timothy Olyphant) e filha do famoso Chef Jeff (Dennis Quaid), cujo negócio milionário gerem em família. Do outro lado da trama, um grupo de imigrantes da Guiana, liderados pela misteriosa Savitri Mahabir, interpretada pela actriz CCH Pounder (Investigação Criminal: Nova Orleães), ela própria uma actriz guianesa-americana. Em Full Circle, Mahabir é uma empresária que detém uma empresa de seguros, chamada Mahabir Partners – Insurance & Trust, um negócio que serve de fachada para outros mais obscuros. E é a própria que ordena o rapto do adolescente Jared (Ethan Stoddard), filho de Sam e Derek. É a ligação entre tudo que vai sendo revelada ao longo deste enredo, que envolve vingança e segredos de longa data, tendo como cenário a cidade de Nova Iorque.

A investigação é levada a cabo por várias forças da autoridade, em particular pelo US Postal Inspection Service, uma espécie de braço armado dos correios norte-americanos que investiga fraudes ou roubos de identidade. Os inspectores de serviço são Melody Harmony, interpretada por Zazie Beetz (Atlanta), uma destemida jovem inspectora que é perita em desafiar as ordens do seu superior hierárquico Manny Broward, interpretado por Jim Gaffigan (Peter Pan & Wendy).

Numa entrevista à Variety publicada em Junho, Steven Soderbergh revelou que Full Circle partiu da cabeça de Solomon. “Durante a pós-produção de No Sudden Move, ele veio ter comigo e disse: ‘Tenho andado a trabalhar nesta premissa.’ Era uma variação de uma ideia que está presente no filme do [Akira] Kurosawa Céu e o Inferno [1963], que também envolve um rapto. Mas ele tinha inventado um par de complicações e uma sobreposição que a tornava diferente. Partilhou isso tudo comigo e eu disse: ‘Parece-me óptimo, Ed. Porque não o escreves?’”. E o Ed escreveu. Ainda assim, contou com a ajuda do realizador para contar a história, uma vez que o argumento está cheio de informação que não pode ser imediatamente descortinada. “Estávamos constantemente a analisar a forma como a informação deveria ser divulgada. Houve muitas tentativas e erros", confessa Soderbergh, que acabou por ajudar o colega, ao editar cenas diariamente, tornando mais fácil "calibrar" o enredo em tempo real. O resultado final está a caminho e os primeiros dois episódios deste thriller, que estreou em Maio no Tribeca Festival, chegam à HBO Max a 13 de Julho. E todas as quintas-feiras estreiam outros tantos, até ao desenrolar total do novelo, dia 27.

HBO Max. Estreia a 13 de Julho

