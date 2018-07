Filmes do Doclisboa chegam à Biblioteca de Marvila no final do mês

Ainda não é tempo de Doclisboa, mas já está na hora de recordar a edição que passou. Como? O Doclisboa participa no projecto europeu da Videoteca Digital AVA e vai levar à Biblioteca de Marvila, a partir de dia 26 de Julho, uma selecção de filmes do festival para ver quando quiser à hora que quiser.

Depois de se ter instalado no Porto, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, este projecto das videotecas digitais tem-se alastrado a nível europeu com o objectivo de levar o cinema às bibliotecas, sempre no intuito de captar novos públicos e formas de ver e distribuir a sétima arte – ao mesmo que tempo que capacita as bibliotecas de materiais multiplataformas.

Os filmes vão estar disponíveis numa área assinalada da Biblioteca de Marvila e a sua consulta vai ser gratuita – pode fazer uma espécie de sessão de cinema à la carte. Todas as Cartas de Rimbaud, Chjami è rispondi, End of Life, Espadim, I Don’t Belong Here, Martírio, O Canto do Ossobó, Spell Reel, The Koro of Bakoro, the Survivors of Faso, Dom Fradique, Oumoun, Why is Difficult to Make Films in Kurdistan, Entre o Céu e o Mar, Jacarépaguá, John 746, Lemons, Medronho Todos os Dias, Norley and Norlen, O Descanso na Intensidade das Cores, Pesar e Quando o Dia Acaba são os filmes que vai ter disponíveis a partir do dia 26.

Também nesse dia está agendada uma Oficina de Programação, para jovens dos 12 aos 16, direccionada para quem ambiciona um dia andar nas lides de um festival. A sessão está dividada em três partes e pretende fomentar o sentido crítico face ao cinema, valorizando as escolhas autorais nas obras cinematográficas apresentadas num festival (Inscrições: projecto.educativo@doclisboa.org).

Biblioteca de Marvila. Rua Luís de Sttau Monteiro C4. A partir de 26 de Julho. Gratuito.

