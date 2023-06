Filmes e ar fresco: Cinemateca arranca este mês com as sessões na esplanada

A partir de 15 de Junho começa a temporada de cinema ao ar livre na Cinemateca Portuguesa, que está de regresso ao espaço da Esplanada 39 Degraus. Até ao final do mês conte com sessões de três ciclos de cinema e uma antestreia.

Em Lisboa, os dias mais quentes também significam cinema ao ar livre e a Cinemateca Portuguesa mantém a tradição. Este ano, há sessões de segunda-feira a sábado, sempre às 21.45, e o programa na Esplanada 39 Degraus inclui sessões dos ciclos In Memoriam Carlos Saura, Três Vezes Joan Bennett e A Justiça no Cinema: Os Sinuosos Caminhos da Investigação Criminal, assim como a antestreia do filme Légua (2023), de Filipa Reis e João Miller Guerra.

Todos os anos, a Esplanada 39 Degraus, localizada no topo da Cinemateca, transforma-se numa sala de cinema ao ar livre. A noite de abertura, a 15 de Junho, tem como tema A Mentira do Discurso e junta na mesma sessão os filmes Fiesta Forever (2016), de Jorge Jácome, apresentado pela primeira vez na Cinemateca; e A Balada da Praia dos Cães (1987), de José Fonseca e Costa, numa primeira exibição digital. E, até ao final do mês, o Cinema na Esplanada só descansa no domingo.

Algumas das sessões fazem parte do ciclo In Memoriam Carlos Saura, uma homenagem ao realizador espanhol que morreu em Fevereiro deste ano. De Saura, figura de proa do Novo Cinema Espanhol, serão projectados na esplanada os filmes Los Golfos (1959), Cria Corvos (1975) e Flamenco (1995). Outro ciclo que chega ao ar livre será Três Vezes Joan Bennett, uma referência a palavras do crítico de cinema Bernard Eisenschitz no livro Fritz Lang au travail (2011), que escrevia sobre a ligação da actriz norte-americana aos filmes de Lang. Na esplanada, essa parceria poderá ser vista em Feras Humanas (1941), a 19 de Junho, mas também serão exibidos filmes da actriz realizados por outros cineastas, como Me and My Gal (1932), de Raoul Walsh (dia 22), A Mulher Desejada (1946), de Jean Renoir (dia 24), e Momento de Perdição (1949), de Max Ophüls (dia 29).

O ciclo A Justiça no Cinema: Os Sinuosos Caminhos da Investigação Criminal, que assinala o 35.º aniversário do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, também se estende à esplanada com o filme O Vigilante (1974), de Francis Ford Coppola. Destaque ainda para a antestreia de Légua (2023), marcada para dia 27, um filme da dupla Filipa Reis e João Miller Guerra, que em Maio passou pela secção Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes.

Rua Barata Salgueiro, 39. Seg-Sáb 21.45. Bilhete normal: 3,20€

